В Туапсе бригада скорой помощи прошла полтора километра по снегу к 100-летней бабушке

В Туапсе врач и водитель скорой помощи добирались к 100-летней пациентке в темноте пешком. Они прошли 1,5 км

Все произошло 20 января в Туапсе. Рано утром врача вызвали на улицу Ключевую к 100-летней бабушке, которая начала задыхаться. На вызов отправились фельдшер Анастасия Плахина и водитель Игорь Колесников.

В дороге они поняли, что не смогут подъехать к дому из-за высоких сугробов и гололедицы. Тогда фельдшер и водитель взяли баллоны с кислородом и 1,5 км шли с фонариком по навигатору. Все медицинское оборудование, которое они несли с собой, весило около 40 кг.

Рассказала об этом жительница Туапсе. На своей странице в инстаграме она написала пост благодарности:

«Спасибо за оперативность экипажу скорой помощи, фельдшеру Анастасии Плахиной и водителю Игорю Колесникову, которые, несмотря на плохие погодные условия, пешком дошли для оказания помощи нашей 100-летней бабушке».

Задыхающуюся бабушку спасли. Ее состояние нормализовали, но от госпитализации она отказалась.

Позже это прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев: «Это настоящие врачи, которые в любых условиях готовы исполнять свой служебный долг. Спасибо им за это!»