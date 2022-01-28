Italianskaia-Mebel представила итальянскую мебель от Scavolini

Italianskaia-Mebel предлагает поставки без посредников, большой выбор продукции и гибкую систему скидок. Также Italianskaia-Mebel ведет совместные проекты с ведущими дизайнерами интерьеров. Магазин выполняет доставку и монтаж «под ключ». В штате имеется реставратор.

Мебель в Italianskaia отличается различными породами древесины. Например, столовая итальянского производителя Grilli. Данный комплект относится к коллекции Versailles. Поверхности покрыты пчелиным воском. Основание стола выполнено в виде цветочной чаши, поддерживающей столешницу. Деревянные элементы декорированы накладными резными деталями с нанесением сусального золота. Топ стола украшен шелкографическим рисунком.

Для оформления доставки с фабрик Италии, Испании и Португалии необходимо выбрать в каталоге продукцию или выслать дизайн-проект для подбора вариантов. Далее нужно отправить запрос с готовой спецификацией на расчет стоимости. Предоплата составляет 30% от суммы заказа. Время доставки с момента внесения предоплаты — 2–4 месяца.

Все заказы через сайт принимаются круглосуточно.

Для доставки из Москвы нужно в разделе «В наличии» выбрать товар, оформить заказ и ожидать обратный звонок или письмо от Italianskaia-Mebel для уточнения комплектации и условий доставки, оплаты. Со склада в Москве заказ доставляется от 1 до 10 дней, в зависимости от региона.

Стоимость доставки по Москве — 3500–4000 рублей, по Московской области — 3500–5500. Дополнительно можно заказать разгрузку, подъем и сборку.

Самовывоз согласовывается предварительно с менеджером. Заказы со склада выдаются по будням с 10:00 до 16:30. Имеется возможность в один день провести осмотр предметов, произвести доплату и отгрузить мебель для самовывоза.