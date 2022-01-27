Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 27 января

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 27 января

Анимация «Мы — монстры 2» (6+) — продолжение истории о приключениях семьи Уишбон. На этот раз им предстоит спасти пару возлюбленных — Бабу Ягу и Горбуна, которые готовятся к свадьбе. Чтобы торжество состоялось, героям нужно вновь превратиться в вампира, Франкенштейна, оборотня и мумию.

Детективный боевик «Вальдо» (16+) рассказывает о частном сыщике, который расследует насильственную смерть женщины. В убийстве обвиняется ее эксцентричный муж — местная звезда. Не найдя зацепок, сыщик обращается за помощью к бывшему полицейскому Чарли Вальдо, который после громкого скандала ушел со службы и поселился в лесу.

Спортивный байопик «Я — Златан» (16+) — об известном шведском футболисте Ибрагимовиче, бывшем капитане национальной сборной. Фильм основан на одноименном автобиографичном бестселлере, который он написал совместно с писателем Давидом Лагеркранцем. В составе клубов Ибрагимович, выросший в одном из самых криминальных районов Мальмё, становился чемпионом Нидерландов, Франции, Италии. Считается лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.

Российская военная драма «Мария. Спасти Москву» (12+) рассказывает о том, как на бывшую дочь священника, а ныне младшего лейтенанта Петрову выпадает нелегкое испытание — доставить в столицу чудотворную икону. Именно святыня должна помочь отвоевать город у немецких оккупантов.

Действие польской исторической драмы «Чемпион из Освенцима» (16+) происходит в 1940 году. Первые заключенные прибывают в недавно созданный нацистский концлагерь. Среди них оказывается и бывший чемпион Варшавы по боксу Тадеуш Петшиковский по прозвищу Тедди. Ради забавы офицеры заставляют его биться на ринге с другими узниками. Цена каждого боя — жизнь участника.

Мелодрама «Любовь как бестселлер» (16+) рассказывает о скромном писателе Генри Купере, который выпускает ничем не примечательный роман, однако книга в одночасье становится феноменальным бестселлером в Мексике, а сам автор — секс-символом. Всё дело в том, что переводчица Мария Фернанда Родригес без его ведома превратила рукопись в эротический роман. Издатель отправляет обоих в совместный тур по стране.

Документальный фильм «Спасти планету» (6+) затрагивает проблему экологической катастрофы, с которой столкнулось человечество. Всё больше животных оказываются под угрозой исчезновения. Жизнедеятельность человека вскоре может стереть с лица земли миллионы видов. Так, в целях рыбного промысла ежегодно убивают более 300 тыс. дельфинов. В любой сфере, где можно заработать, возникает незаконный оборот. Проблему создали люди, и только они могут ее решить. Фильм рассказывает о том, как ученые и волонтеры пытаются спасти планету.

Франко-бельгийский комедийный боевик «Агент 117: Из Африки с любовью» (18+) — 11-й фильм о приключениях Юбера Бониссера де Ла Бата — вымышленного персонажа, созданного писателем Жаном Брюсом. Лучшему разведчику в разгар Холодной войны предстоит не допустить государственный переворот, угрожающий интересам французского правительства.

Драма «Один на один» (12+) рассказывает о 34-летнем мойщике окон Джоне, который уже несколько месяцев ищет новую семью для своего сына Майкла. Мужчине осталось жить совсем недолго, и он пытается сделать всё возможное, чтобы обеспечить мальчику лучшее будущее.