Краснодарский суд оштрафовал врачей за смерть пациентки. Медики свою вину отрицают

Суд Краснодара оштрафовал медиков за врачебную ошибку и смерть пациентки. Врачи не согласны

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор заместителю главного врача, заведующему отделением, трем хирургам и медсестре больницы РЖД по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Из материалов суда известно, что в 2016 году в больницу поступила 82-летняя пациентка с переломом шейки бедра. Когда ее готовили к операции, медсестра нанесла пациентке повреждение, которое привело к перитониту и смерти.

По словам стороны обвинения, медперсонал, зная об ухудшении состояния женщины, не предпринял должных мер и не организовал лечение. Защита заявила, что в стационаре пациентке сделали не менее 32 исследований (терапевтических, гастроэнтерологических, кардиологических, травмотологических), но причину ухудшения состояния установить не смогли.

В суде опросили экспертов и исследовали доказательства, представленные сторонами. В результате врачей признали виновными и назначили им штраф.

Заместитель главврача, заведующий отделением, врач-травматолог, два хирурга и медсестра должны выплатить 150 тыс. рублей. Еще одному хирургу назначили штраф 200 тыс. рублей.