В Краснодарском крае ищут родных солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны в Крыму

В районе города Армянска в Крыму поисковики нашли скелет солдата Красной армии из Краснодарского края Степана Никиткина. До сих пор он считался без вести пропавшим.

Личность солдата установили по надписи на котелке. Он родился в 1913 году, жил в Краснодаре на улице Каляева, 27. Без вести он пропал 18 октября 1941 года в Крымской АССР. Служил телефонистом, призван из Краснодара. Степан был женат на Марии Тихоновне Никиткиной.

Поисковики Крыма ищут его родных и просят неравнодушных помочь. Если вы что‑то знаете, то можете связаться с ними по электронному адресу ufssp_kuban@mail.ru или телефону 8 (928) 20-50-830.