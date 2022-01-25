Навального, Соболь и их сторонников внесли в список террористов и экстремистов

25 января стало известно, что Росфинмониторинг внес Алексея Навального и его соратников в список террористов и экстремистов

Оппозиционера Алексея Навального и его сторонников внесли в список физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Информация об этом есть в реестре на сайте ведомства. В список также попали Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Егор Бутаков и Павел Зеленский.

По каким причинам они попали в список — не сообщается. Согласно правилам включения в реестр, информацию ведомству могут передать Генпрокуратура, Следком, Минюст, МВД и ФСБ. Всего в национальном перечне террористов и экстремистов 11 тыс. 751 человек и 522 организации. После внесения в реестр у физлиц блокируют банковские счета. С них можно снимать не более 10 тыс. рублей в месяц на себя и каждого члена семьи без самостоятельного дохода. Дополнительные деньги разрешается тратить на уплату налогов, штрафов и обязательные платежи. Можно снять деньги на кредит, который был оформлен до внесения в реестр.