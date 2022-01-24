На двух перевалах в Туапсинском районе из-за снегопада ограничили движение

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани 24 января из-за снегопада ограничили движение на перевалах

Напомним, из-за непогоды Шаумянский перевал в Туапсинском районе уже закрывали 22 января. В понедельник ситуация повторилась.

В пресс-службе Госавтоинспекции Кубани 24 января сообщили, что из-за обильного снегопада Шаумянский перевал снова пришлось закрыть. На дороге дежурят сотрудники ДПС.

Водителям предлагают объехать этот участок через Туапсинский район. Дорогу на перевале расчищают шесть единиц спецтехники. Скопления транспорта не наблюдается.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что для грузовых автомобилей закрыли проезд через Молдовановский перевал на М4 «Дон». Сейчас там стоят 120 грузовиков. В районе станицы Фанагорийской для водителей развернули пункт обогрева.

Как писали Юга.ру, из-за непогоды на трассе А147 Джубга — Сочи в Лазаревском районе обрушилась часть дороги. Там ввели реверсивное движение.

Обновление: на Молдовановском перевале сняли ограничение для большегрузов.

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