На Кубани циклон сохранит снежную погоду еще на несколько дней

Синоптики рассказали, что в Краснодарском крае ждать потепления пока не стоит

В понедельник, 24 января, по данным синоптиков краснодарского гидрометцентра, в кубанской столице будет идти снег и мокрый снег. Наиболее сильные осадки ожидаются утром. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха днем -1…+1 °С.

По краю синоптики обещают дождь, мокрый снег и снег. В отдельных районах пройдут ливни с грозой и ветром до 20-25 м/с, в горных районах — до 29 м/с. Местами очень сильный снег, на дорогах гололед. Возможно налипание мокрого снега.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный и западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха -2…+3 °С, в горах — -1…-6 °С. На Черноморском побережье -1…+4 °С, по югу — 2-7 °С.

Метеорологи рассказали, что причиной снегопада являются фронтальные разделы и ложбина циклона (снежная полоса), которые проходят через территорию Кубани. Но сам циклон задержался южнее края.

Ложбина оказывает влияние на верхние, нижние и средние слои тропосферы. Из-за этого идут сильные и продолжительные осадки. По словам синоптиков, ждать улучшения погода в ближайшие дни не стоит.