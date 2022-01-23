В Краснодаре из-за четырех аварий отключили свет в Прикубанском и Карасунском округах

Краснодарский край

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  • Лампочка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Лампочка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

23 января Единая дорожно-диспетчерская служба Краснодара сообщила о четырех энергоавариях, не уточнив число человек, попавших в зону отключения

В 14:15 диспетчер филиала АО «НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть» сообщил об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе на улицах Бородинская, Ессентукская, Мира и Крупской. Отключение 32 трансформаторных подстанций произошло из-за повреждения на линии 6-10 кВ на ПБ-5.

В 14:17 диспетчер той же компании доложил об аварии, затронувшей улицы Покрышкина, Кореновская, Волгоградская, Пограничная, Путейская, Дзержинского, Яхонтовая, Народная в Прикубанском округе. 42 трансформаторные подстанции отключены из-за повреждения на линии 6-10 кВ на «ЭН-2», «ЭНКА-1». В обоих случаях энергетики планируют завершить ремонт примерно к 19:00.

В 15:40 диспетчер «НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть» сообщил о еще двух авариях в Прикубанском округе. Из-за них свет отключили на улицах Главная, Дорожная, Дзержинского, Пригородная, 1 Трудовая, 2 Трудовая, 3 Трудовая, Берлизова, Архангельская, Ткачева, Звенигородская, Губкина, Пригородная. Из-за повреждения на линии 6-10 кВ на ПС «К-109» отключено 34 трансформаторных подстанций. Энергетики обещают починить их не позднее 21:00.

Ремонт всех четырех аварий ведет АО «НЭСК-Электросети».

Аварии Происшествия Энергетика

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