Из-за снегопада аэропорт Краснодара приостановил работу

Об этом сотрудники аэропорта сообщили на странице «ВКонтакте». В посте указано, что ливневый снегопад усилился в ночь с 22 на 23 января и продолжается до момента публикации. В связи с этим аэропорт приостановил обслуживание рейсов сначала до 5 часов утра, а потом — до 13 часов. Это объяснили обработкой взлетной полосы и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов.

В пресс-службе добавили, что «за прошедшие сутки удалось выпустить 20 ранее задержанных рейсов. Однако за минувшую ночь отменены 16 и задержаны 26 рейсов, четыре рейса ушли на запасные аэродромы — два в Ростов из Москвы и Калининграда, один в Сочи из Стамбула и еще один в Минеральные воды. Пассажиров восьми задержанных рейсов разместили в гостиницах города Краснодар».

Последнее утверждение вызвало возражения у пользователей соцсети: они усомнились в том, что в гостиницы поселили всех ожидающих пассажиров, поскольку «остальные сидят на полу в аэропорту».