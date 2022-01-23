Из-за снегопада аэропорт Краснодара приостановил работу
Утром 23 января краснодарский аэропорт заявил о приостановке работы из-за ливневого снегопада
Об этом сотрудники аэропорта сообщили на странице «ВКонтакте». В посте указано, что ливневый снегопад усилился в ночь с 22 на 23 января и продолжается до момента публикации. В связи с этим аэропорт приостановил обслуживание рейсов сначала до 5 часов утра, а потом — до 13 часов. Это объяснили обработкой взлетной полосы и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов.
В пресс-службе добавили, что «за прошедшие сутки удалось выпустить 20 ранее задержанных рейсов. Однако за минувшую ночь отменены 16 и задержаны 26 рейсов, четыре рейса ушли на запасные аэродромы — два в Ростов из Москвы и Калининграда, один в Сочи из Стамбула и еще один в Минеральные воды. Пассажиров восьми задержанных рейсов разместили в гостиницах города Краснодар».
Последнее утверждение вызвало возражения у пользователей соцсети: они усомнились в том, что в гостиницы поселили всех ожидающих пассажиров, поскольку «остальные сидят на полу в аэропорту».
Как сообщали Юга.ру, аэропорт приостанавливал работу и вчера. Синоптики заявили, что в Краснодаре осадки с начала года превысили норму на 35%.
Обновление от 13:50. В пресс-службе сообщили, что аэропорт Краснодара возобновит свою работу с 15:00. «Сейчас взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки расчищены и готовы к обслуживанию воздушных судов. Началась регистрация на рейсы. На внутрироссийских направлениях — авиакомпании «Алроса» в Пулково и S7 в Домодедово. На международных — в Ларнаку и Хургаду».
«Всего за текущие сутки отменено 22 рейса, 34 рейса в статусе задержанных, три находятся на запасных аэродромах. Сейчас в двух терминалах аэропорта вылета своих рейсов ожидают около 500 пассажиров. С ними работают представители авиакомпаний — обеспечивают водой и горячим питанием. Пассажиры 8 рейсов размещены в гостиницах города», — сообщили в пресс-службе аэропорта.