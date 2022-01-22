В Краснодаре осадки с начала года превысили норму на 35%

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото из инстаграма «Шанхай Краснодара», instagram.com/shanhai.krasnodar
    © Фото из инстаграма «Шанхай Краснодара», instagram.com/shanhai.krasnodar

В Краснодаре 22 января выпало максимальное количество осадков с начала зимы

Осадки, которые выпали в Краснодаре с начала января, превысили норму на 35%, рассказал ТАСС руководитель центра мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края Александр Колесник.

По его словам, суббота 22 января стала самым снежным днем в кубанской столице с начала зимы:

«В первые две минувшие декады января, норму осадков превысили норму на 35%. На утро 22 января высота снежного покрова в Краснодаре составила 24 см».

Колесник сказал, что есть все предпосылки поставить рекорд по объему выпавших осадков. 

Аномальным назвал снегопад в регионе глава Краснодара Андрей Алексеенко. Он также считает, что осадки в городе могут стать рекордными. Алексеенко отметил, что все коммунальные службы работают в усиленном режиме и держат ситуацию под контролем.

Краснодар Погода

Новости

В краснодарском микрорайоне Дубинка построят детсад и две школы
Шаумянский перевал временно закрыли для автомобилистов
В Краснодаре осадки с начала года превысили норму на 35%
В Красноармейском районе из-за мокрого снега отключили электричество в четырех селах
Снегопад в Краснодаре: что сейчас происходит в городе
Аэропорт Краснодара временно закрыли из-за снега

Лента новостей

Реклама на сайте