В Краснодаре осадки с начала года превысили норму на 35%

В Краснодаре 22 января выпало максимальное количество осадков с начала зимы

Осадки, которые выпали в Краснодаре с начала января, превысили норму на 35%, рассказал ТАСС руководитель центра мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края Александр Колесник.

По его словам, суббота 22 января стала самым снежным днем в кубанской столице с начала зимы:

«В первые две минувшие декады января, норму осадков превысили норму на 35%. На утро 22 января высота снежного покрова в Краснодаре составила 24 см».

Колесник сказал, что есть все предпосылки поставить рекорд по объему выпавших осадков.

Аномальным назвал снегопад в регионе глава Краснодара Андрей Алексеенко. Он также считает, что осадки в городе могут стать рекордными. Алексеенко отметил, что все коммунальные службы работают в усиленном режиме и держат ситуацию под контролем.