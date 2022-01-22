Снегопад в Краснодаре: что сейчас происходит в городе
В ночь на 22 января на Краснодар обрушился снегопад. Рассказываем, что происходит на дорогах в городе
С вечера 21 января в Краснодаре идет сильный снег. Ночью из-за непогоды закрыли аэропорт, а на дорогах застревают машины.
В мэрии Краснодара сообщили, что на дорогах работаю 57 единиц спецтехники и более 530 человек. Ситуацию круглосуточно отслеживают сотрудники Центра мониторинга дорожного движения и транспорта.
Но рано утром дороги успели почистить от снега не везде. Автомобили застревали на Северных мостах. Их помогали выталкивать сотрудники ДПС, а многотонные грузовики вытягивали тросами.
На улице Московской, где идет строительство новой трамвайной линии, водители жалуются на неубранные дороги.
По сообщениям из соцсетей в снегу еще осталась дорога на улице Красных Партизан.
Очевидцы сообщили, что утром около трамвайной остановки «Центр города» на трамвайных путях застрял грузовик и парализовал движение трамваев.
«Люди трамваев по сугробам вылезают на проезжую часть, чтобы идти по своим субботним делам», — рассказала автор фото.
На улице Тургенева упало дерево и повредило троллейбусные провода.
А еще одно дерево упало прямо на легковой автомобиль.