Снегопад в Краснодаре: что сейчас происходит в городе

В ночь на 22 января на Краснодар обрушился снегопад. Рассказываем, что происходит на дорогах в городе

С вечера 21 января в Краснодаре идет сильный снег. Ночью из-за непогоды закрыли аэропорт, а на дорогах застревают машины. В мэрии Краснодара сообщили, что на дорогах работаю 57 единиц спецтехники и более 530 человек. Ситуацию круглосуточно отслеживают сотрудники Центра мониторинга дорожного движения и транспорта.

Но рано утром дороги успели почистить от снега не везде. Автомобили застревали на Северных мостах. Их помогали выталкивать сотрудники ДПС, а многотонные грузовики вытягивали тросами.

На улице Московской, где идет строительство новой трамвайной линии, водители жалуются на неубранные дороги.

По сообщениям из соцсетей в снегу еще осталась дорога на улице Красных Партизан.

Очевидцы сообщили, что утром около трамвайной остановки «Центр города» на трамвайных путях застрял грузовик и парализовал движение трамваев.

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

«Люди трамваев по сугробам вылезают на проезжую часть, чтобы идти по своим субботним делам», — рассказала автор фото. На улице Тургенева упало дерево и повредило троллейбусные провода.