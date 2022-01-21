В заповеднике Утриш мужчину сначала чуть не смыло в море, а затем он заблудился

В Утрише турист зашел на закрытую территорию заповедника и заблудился. Позже его нашли с переохлаждением

Происшествие случилось 19 января в заповеднике Утриш. Турист прошел на закрытую территорию со стороны Большого Утриша по береговой линии.

В то время на море был шторм. Большой волной мужчину чуть не унесло в море, он с трудом смог выбраться на берег. Просушив свои вещи, турист решил вернуться в поселок тем же путем, но не смог из-за шторма.

Тогда он решил выйти в Большой Утриш по горе Водопадная щель, но сбился с пути и остался ночевать в лесу. Днем 20 января он смог дойти до Шоссейного бугра, где установлен информационный щит, позвонил дежурному и попросил помощи.

Спасательная операция длилась несколько часов. Мужчину нашли с переохлаждением и истощением. Для выяснения обстоятельств его доставили в полицию.

Это не первый случай, когда люди теряются в лесу. Ранее Юга.ру писали, что в ноябре в районе Орлиных скал в Сочи заблудились отец с дочкой. Их пришлось искать спасателям. А летом в горах заблудились два подростка. Их искали двое суток, одного эвакуировали с травмой на вертолете.