В заповеднике Утриш мужчину сначала чуть не смыло в море, а затем он заблудился
В Утрише турист зашел на закрытую территорию заповедника и заблудился. Позже его нашли с переохлаждением
Происшествие случилось 19 января в заповеднике Утриш. Турист прошел на закрытую территорию со стороны Большого Утриша по береговой линии.
В то время на море был шторм. Большой волной мужчину чуть не унесло в море, он с трудом смог выбраться на берег. Просушив свои вещи, турист решил вернуться в поселок тем же путем, но не смог из-за шторма.
Тогда он решил выйти в Большой Утриш по горе Водопадная щель, но сбился с пути и остался ночевать в лесу. Днем 20 января он смог дойти до Шоссейного бугра, где установлен информационный щит, позвонил дежурному и попросил помощи.
Спасательная операция длилась несколько часов. Мужчину нашли с переохлаждением и истощением. Для выяснения обстоятельств его доставили в полицию.
Это не первый случай, когда люди теряются в лесу. Ранее Юга.ру писали, что в ноябре в районе Орлиных скал в Сочи заблудились отец с дочкой. Их пришлось искать спасателям. А летом в горах заблудились два подростка. Их искали двое суток, одного эвакуировали с травмой на вертолете.