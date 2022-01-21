Люди с документами чеченских полицейских похитили жену бывшего судьи Верховного суда Чечни и мать правозащитника. Ей грозит смерть

Вооруженные люди в гражданском ворвались в нижегородскую квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и увезли его супругу. Похитители представились сотрудниками полиции из Чечни

Что произошло. Вечером 20 января неизвестные позвонили в квартиру Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Они представились правоохранителями из Чечни и рассказали, что работают по поручению УМВД России по Грозному. По словам юристов «Комитета против пыток», мужчины были в масках и капюшонах.

Силовики показали постановление о приводе свидетелей по уголовному делу о мошенничестве в 2019 году. Сам судья назвал документ фиктивным, по его словам, он нужен, чтобы отвезти супругов в Чечню. Самого судью задержать не удалось, так как он сохранил неприкосновенность после отставки. После этого люди в гражданском избили присутствующих в квартире и под предлогом опроса увезли супругу Янгулбаева и мать юриста северокавказского филиала «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева Зарему Мусаеву.

Абубакар Янгулбаев — юрист правозащитной организации «Комитет против пыток». В декабре 2021 года он сообщал о похищении его родственников в Чечне. Тогда он связывал это со своей профессиональной деятельностью. Еще одной причиной похищения, по его мнению, могло быть то, что силовики подозревали его в причастности к оппозиционному телеграм-каналу. По словам Янгулбаева, около 40 его родственников из Грозного и села Гойты удерживаются чеченскими полицейскими. В конце декабря 2021 года Абубакара Янгулбаева задерживали по делу об оправдании терроризма. Его допросили, обыскали и отпустили. Позже министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг обвинения в похищениях людей из-за критики главы республики Рамзана Кадырова.

Юристы комитета пытались связаться с полицейскими, следователями и сотрудниками ФСБ еще до задержания и просили их приехать. Те прибыли на место спустя три часа после похищения. Юристы направили запрос в ГИБДД, чтобы пробить номера автомобилей, на которых приехали люди, забравшие Мусаеву, но в Госавтоинспекции сообщили, что они не проходят по базе данных.

После этого в полицию поступило заявление от сотрудницы «Комитета против пыток» о похищении, но правоохранители приехали не на место преступления, а к ней домой и забрали в полицейский участок ее саму. Теперь юристы комитета собираются обратиться в ЕСПЧ. Похищение своей матери Абубакар Янгулбаев считает актом мести по отношению к нему. По его словам, Зарема Мусаева болеет сахарным диабетом и может не доехать до Чечни — ей даже не дали взять с собой инсулин. Юристы «Комитета против пыток» подробно описали произошедшее в своем телеграм-канале.



Что происходило после. Утром 21 января в комитете сообщили, что у них до сих пор нет информации о местонахождении похищенной жены бывшего федерального судьи . «Нам до сих пор ничего не известно о судьбе Заремы Мусаевой, супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева и матери правозащитника Абубакара Янгулбаева, похищенной вчера вечером из своей квартиры в Нижнем Новгороде чеченскими силовиками. Штаб Комитета работал всю ночь», — говорится в сообщении комитета.

По словам Абубакара Янгулбаева, к делу о мошенничестве, под предлогом расследования которого его мать увезли в Чечню, Зарема Мусаева не имеет отношения. Преступление совершила неизвестная женщина в 2019 году. Сама Зарема Мусаева покинула Чечню в 2017 году.