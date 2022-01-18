Кубанцы за год потратили 3 млрд рублей на препараты от коронавируса. Эффективность самого популярного из них не доказана

В 2021 году кубанцы потратили 3 млрд рублей на противовирусные препараты, среди них — умифеновир (арбидол). Его эффективность против коронавируса не доказана

Всего на лекарства от коронавируса в 2021 году жители РФ потратили 64 млрд рублей. Больше всего покупали противовирусный препарат умифеновир (арбидол). В Краснодарском крае траты жителей на лекарства составили 3 млрд рублей.

Еще популярностью пользовались иммуномодулятор интерферон-альфа-2b, средство для лечения COVID-19 фавипиравир, кортикостероид дексаметазон и метилпреднизолон, сообщил РБК.

При этом минздрав РФ в сентябре исключил арбидол из рекомендаций по лечению Covid-19 в легкой форме. Врачи и ученые отметили, что эффективность и безопасность препарата не доказана.

Но препарат оставили в рекомендациях лечения Covid-19 при легком течении заболевания у пациентов, не относящимся к группам риска. Его можно назначать с 6 лет. Кроме того, его также рекомендуют в качестве профилактики коронавируса.