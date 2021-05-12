«Билайн» удвоил развитие сети на юге РФ
«Билайн» подвел итоги развития сети в первом квартале 2021 года в регионах РФ
Компания удвоила темпы строительства новых базовых станций по сравнению с тем же периодом 2020 года и реализовала крупные проекты по модернизации инфраструктуры. Выросло покрытие, скорости и надежность мобильного интернета. В первом квартале компания завершила рефарминг 1800 диапазона еще в девяти филиалах. В Краснодарском крае рефарминг был проведен в Сочи. В результате скорость мобильного интернета на курорте увеличилась в 1,5 раза.
В Сочи оператор также начал использовать технологию SON (Self Optimized Networks — самооптимизируемая сеть). Она работает на базе искусственного интеллекта и адаптирует оборудование под индивидуальные запросы клиентов. Это создает «бесшовный» переход сигнала от одной базовой станции к другой, что улучшает связь для туристов, передвигающихся по Большому Сочи.
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По данным пресс-службы оператора, последние три года «Билайн» ежеквартально увеличивает мощность сети в регионах РФ. Новые базовые станции построены c использованием современной технологии кодирования сигнала, которая дополнительно расширяет пропускную способность сети и улучшает качество обслуживания пользователей. Благодаря новым базовым станциям клиенты используют больше мобильного интернета. LTE-трафик в первом квартале 2021 года вырос на 52% по сравнению с прошлым годом, а его доля в общем объеме интернет-трафика (3G+2G) достигла 84%.
«Последние несколько лет стали рекордными для «Билайн» в развитии сети. В 2021 году мы будем поддерживать высокую скорость позитивных изменений», — сказал исполнительный вице-президент по технике «Билайн» Валерий Шоржин.