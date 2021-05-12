«Билайн» удвоил развитие сети на юге РФ

Компания удвоила темпы строительства новых базовых станций по сравнению с тем же периодом 2020 года и реализовала крупные проекты по модернизации инфраструктуры. Выросло покрытие, скорости и надежность мобильного интернета. В первом квартале компания завершила рефарминг 1800 диапазона еще в девяти филиалах. В Краснодарском крае рефарминг был проведен в Сочи. В результате скорость мобильного интернета на курорте увеличилась в 1,5 раза.



В Сочи оператор также начал использовать технологию SON (Self Optimized Networks — самооптимизируемая сеть). Она работает на базе искусственного интеллекта и адаптирует оборудование под индивидуальные запросы клиентов. Это создает «бесшовный» переход сигнала от одной базовой станции к другой, что улучшает связь для туристов, передвигающихся по Большому Сочи.