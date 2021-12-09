Домашний интернет от билайн стал доступен в Новороссийске

В результате подключения пользователи смогут получить доступ к широкополосному интернету для удаленной деятельности на скорости до 1 Гбит/с.

«В планах билайн построить сеть для подключения к домашнему интернету абонентов во всех районах Новороссийска. До конца следующего года планируется подключить более 73 тысяч домохозяйств. Мы ведем прокладку линий связи по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть),которая отличается от других технологий более высокой скоростью передачи данных. Это достигается за счет подведения оптоволоконного кабеля непосредственно в квартиру абонента, а не ко всему зданию, что исключает сбои из-за перегрузки сети», — заявил директор Краснодарского отделения билайн Беслан Магомадов.

Абоненты ШПД смогут воспользоваться семейными тарифами. В тарифный пакет входит мобильная связь, широкополосный интернет и телевидение. После оплаты мобильной связи телевидение и домашний интернет будут бесплатны для каждого пользователя.