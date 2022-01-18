В Краснодаре потратят 360 млн рублей на замену канализации

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В Краснодаре в 2022 году планируют заменить 16 км канализации

В 2022 году в Краснодаре планируют заменить 16 км канализационных сетей. На эти работы потратят 360 млн рублей. Еще 35 млн рублей потратят на промывку забитых коллекторов. Заниматься работами будет «Краснодар Водоканал», сообщили в пресс-службе мэрии города.

Гендиректор «Краснодар Водоканала» Дмитрий Павлюченко отметил, что в коллекторы попадают камни, кирпичи и даже шины от автомобилей. В основном это происходит на участках дорожного ремонта.

  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко сказал, что в таких случаях водоканал должен присутствовать при приемке дорожных работ, чтобы кирпичи и прочие отходы не попадали в коллекторы. 

Как писали Юга.ру, канализационные трубы с увеличенным диаметром планируют уложить в Краснодаре на участке улицы Красных Партизан от Круговой до Азовской. 

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