В Краснодаре потратят 360 млн рублей на замену канализации

В Краснодаре в 2022 году планируют заменить 16 км канализации

В 2022 году в Краснодаре планируют заменить 16 км канализационных сетей. На эти работы потратят 360 млн рублей. Еще 35 млн рублей потратят на промывку забитых коллекторов. Заниматься работами будет «Краснодар Водоканал», сообщили в пресс-службе мэрии города.

Гендиректор «Краснодар Водоканала» Дмитрий Павлюченко отметил, что в коллекторы попадают камни, кирпичи и даже шины от автомобилей. В основном это происходит на участках дорожного ремонта.