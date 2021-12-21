В Краснодаре на улице Красных Партизан заменят канализационную трубу

На участке улица Красных Партизан от Круговой до Азовской уложат трубы с увеличенным диаметром. Работы там начнутся в конце декабря, а завершатся — в марте 2022 года

В мэрии Краснодара 21 декабря сообщили о планах заменить канализационную трубу на улице Красных Партизан. Сотрудники краснодарского «Водоканала» увеличат диаметр трубы, так как существующие сети имеют недостаточную пропускную способность. На участке от Круговой до Азовской уложат трубы диаметром 600 мм, сейчас — 300 мм.

Реконструкция коллектора улучшит водоотведение для жителей около 20 домов по улице Красных Партизан, еще 20 многоэтажек по улице Заполярной, всего поселка Колосистого, а также промышленных предприятий в этой части города, сообщили в мэрии города.