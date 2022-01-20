В Краснодаре в кино покажут триллер «Фотоувеличение» 1966 года

Томас — успешный лондонский фотограф. Однажды в городском парке его внимание привлекает целующаяся пара. Он втайне делает снимки, а позднее при фотоувеличении замечает, что за идиллической картинкой прячется преступление. Фильм создавался по мотивам рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола», который, в свою очередь, был написан под впечатлением от просмотра фильма Альфреда Хичкока «Окно во двор».

Фильм получил главный приз Каннского кинофестиваля, а также номинировался на «Оскар» за режиссуру и сценарий. На счету режиссера Микеланджело Антониони четыре награды Каннского кинофестиваля и многочисленные номинации на Золотую пальмовую ветвь.

В прокат ленту к ее 55-летию выпускает компания «Иноекино». Демонстрироваться будет копия, отреставрированная в 2017 году под руководством известного оператора Луки Бигацци. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Билеты уже в продаже.