В Краснодаре в кино покажут триллер «Фотоувеличение» 1966 года
В краснодарском «Киномаксе» с 20 января будут показывать драматический триллер «Фотоувеличение» известного итальянского режиссера Микеланджело Антониони
Томас — успешный лондонский фотограф. Однажды в городском парке его внимание привлекает целующаяся пара. Он втайне делает снимки, а позднее при фотоувеличении замечает, что за идиллической картинкой прячется преступление. Фильм создавался по мотивам рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола», который, в свою очередь, был написан под впечатлением от просмотра фильма Альфреда Хичкока «Окно во двор».
Фильм получил главный приз Каннского кинофестиваля, а также номинировался на «Оскар» за режиссуру и сценарий. На счету режиссера Микеланджело Антониони четыре награды Каннского кинофестиваля и многочисленные номинации на Золотую пальмовую ветвь.
В прокат ленту к ее 55-летию выпускает компания «Иноекино». Демонстрироваться будет копия, отреставрированная в 2017 году под руководством известного оператора Луки Бигацци. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Билеты уже в продаже.
Как писали Юга.ру, также с 20 января в краснодарском «Киномаксе» будут показывать аниме «Ходячий замок» известного японского режиссера Хаяо Миядзаки.
Напомним, при входе в кинотеатр люди старше 18 лет должны предъявить QR-код о вакцинации, справку о медицинском отводе или перенесенном заболевании. Кроме того, заполняемость зрительных залов не должна превышать 50% от общей вместимости, а в помещении нужно находиться в маске.