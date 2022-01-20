В Краснодаре в кино покажут триллер «Фотоувеличение» 1966 года

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Фотоувеличение», реж. Микеланджело Антониони, 1966 год © Фото с сайта kinopoisk.ru
    Кадр из фильма «Фотоувеличение», реж. Микеланджело Антониони, 1966 год © Фото с сайта kinopoisk.ru

В краснодарском «Киномаксе» с 20 января будут показывать драматический триллер «Фотоувеличение» известного итальянского режиссера Микеланджело Антониони

Томас — успешный лондонский фотограф. Однажды в городском парке его внимание привлекает целующаяся пара. Он втайне делает снимки, а позднее при фотоувеличении замечает, что за идиллической картинкой прячется преступление. Фильм создавался по мотивам рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола», который, в свою очередь, был написан под впечатлением от просмотра фильма Альфреда Хичкока «Окно во двор».

Фильм получил главный приз Каннского кинофестиваля, а также номинировался на «Оскар» за режиссуру и сценарий. На счету режиссера Микеланджело Антониони четыре награды Каннского кинофестиваля и многочисленные номинации на Золотую пальмовую ветвь.

В прокат ленту к ее 55-летию выпускает компания «Иноекино». Демонстрироваться будет копия, отреставрированная в 2017 году под руководством известного оператора Луки Бигацци. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Билеты уже в продаже.

Как писали Юга.ру, также с 20 января в краснодарском «Киномаксе» будут показывать аниме «Ходячий замок» известного японского режиссера Хаяо Миядзаки. 

Напомним, при входе в кинотеатр люди старше 18 лет должны предъявить QR-код о вакцинации, справку о медицинском отводе или перенесенном заболевании. Кроме того, заполняемость зрительных залов не должна превышать 50% от общей вместимости, а в помещении нужно находиться в маске.

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