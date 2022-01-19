В Краснодаре в кино покажут аниме «Ходячий замок» 2004 года

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Ходячий замок», реж. Хаяо Миядзаки, 2004 год © Фото с сайта kinopoisk.ru
    Кадр из фильма «Ходячий замок», реж. Хаяо Миядзаки, 2004 год © Фото с сайта kinopoisk.ru

В краснодарском «Киномаксе» с 20 января будут показывать аниме «Ходячий замок» известного японского режиссера Хаяо Миядзаки

В повторный прокат отреставрированную классику студии Ghibli запускает компания «Пионер». Миядзаки снял свой полнометражный анимационный фильм по мотивам одноименного сказочного романа английской писательницы Дианы Уинн Джонс. Лента номинировалась на премию «Оскар», но статуэтку тогда получила картина «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня».

Аниме рассказывает историю 18-летней Софи, которую ведьма заточила в тело старухи. Героиня сбегает из города и случайно находит удивительный дом, где живут могущественный волшебник Хаул и демон Кальцифер. Билеты на сеансы уже в продаже.

Напомним, при входе в кинотеатр люди старше 18 лет должны предъявить QR-код о вакцинации, справку о медицинском отводе или перенесенном заболевании. Кроме того, заполняемость зрительных залов не должна превышать 50% от общей вместимости, а в помещении нужно находиться в маске.

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