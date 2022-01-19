В Краснодаре в кино покажут аниме «Ходячий замок» 2004 года

В краснодарском «Киномаксе» с 20 января будут показывать аниме «Ходячий замок» известного японского режиссера Хаяо Миядзаки

В повторный прокат отреставрированную классику студии Ghibli запускает компания «Пионер». Миядзаки снял свой полнометражный анимационный фильм по мотивам одноименного сказочного романа английской писательницы Дианы Уинн Джонс. Лента номинировалась на премию «Оскар», но статуэтку тогда получила картина «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня».

Аниме рассказывает историю 18-летней Софи, которую ведьма заточила в тело старухи. Героиня сбегает из города и случайно находит удивительный дом, где живут могущественный волшебник Хаул и демон Кальцифер. Билеты на сеансы уже в продаже.