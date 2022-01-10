На новогодних каникулах «Курорт Красная Поляна» посетили 75 000 гостей

Среди туристов, поднимающихся в горы по канатной дороге, 16 тыс. — гости отелей и апартаментов. Загрузка номеров в новогодние праздники достигла 88%.



«Новогодняя праздничная программа и большое количество развлечений для детей позволили привлечь на «Курорт Красная Поляна» более 3 тыс. детей, которые приехали в горы отдыхать с родителями. Больше всего пользовались популярностью занятия по горным лыжам и сноуборду с инструктором, аквапарк, спуски на надувных ватрушках, катания на собачьих упряжках хаски и Ферма северных оленей», — отметил гендиректор «Курорта Красная Поляна» Андрей Круковский.

Гости активно посещали супертроллей, горные качели парка высокогорных аттракционов, ресторан краснополянской кухни «Каштан», комплекс горных бань и проходили обучение у инструкторов. «Курорт Красная Поляна» не обошел вниманием туристов одного дня, приезжавших в горы ради подъема на Поляну 2200, к панорамной площадке «360 градусов». Для лыжников и сноубордистов в новогодние праздники стали доступны все трассы центрального сектора от высоты 2300 до 960 метров над уровнем моря, трассы восточного сектора до отметки 1370 метров и освещенные вечерние трассы. Наибольшей популярностью пользовались многодневные ски-пассы «5 дней по цене 3» и «2 дня подряд», а также билеты на вечернее катание.