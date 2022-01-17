В Геленджике назначили врио начальника полиции. Об отставке предыдущего ничего не известно

В Геленджике 17 января назначили врио начальника полиции. Им стал подполковник Вадим Петровской, сообщили в пресс-службе ОМВД Геленджика.

Петровский служит в органах МВД с 2001 года. Начинал с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД Крымского района. До назначения был замначальника ОМВД Геленджика.

До него с 2019 года пост занимал Денис Стрикалов. По какой причине он покинул должность, неизвестно. В ведомстве его отставку не комментируют. Службу Стрикалов начал в 2000 году в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону.

Как писали Юга.ру, в октябре 2021 года прокурор Геленджика выступил с решением дисквалифицировать с должности мэра города. Суд Геленджика поддержал решение, но Богодистов обжаловал его в краевом суде и остался на посту. А в апреле силовики проводили обыски у заместителей Богдистова.