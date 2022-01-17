В Сочи мужчину сняли с самолета за отказ надеть маску

В Сочи мужчина отказался надевать маску в самолете. Его сняли с рейса и доставили в отдел полиции

Инцидент случился на борту самолета Сочи — Екатеринбург. Перед взлетом один из пассажиров повздорил с бортпроводниками, которые просили его надеть маску, сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.

«Во время посадки в самолет бортпроводники обратились к пассажиру с просьбой надеть маску. Мужчина возмутился и отказался. Командиром экипажа было принято решение отстранить его от полета и вызвать полицию», — добавили в пресс-службе.

Пассажиром был 33-летний житель Курганской области. Его доставили в дежурную часть и составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Материл направили в суд Адлерского района. Мужчине грозит штраф до 30 тыс. рублей. Кроме того, рейс пришлось задержать почти на час.

Юга.ру уже писали о таком случае. Почти ровно год назад в Сочи по этой же причине с самолета сняли мужчину. Его попутчик отказался лететь один дальше из солидарности.