Первый рабочий день на Кубани начнется с потепления до 8 °С

По данным синоптиков Краснодарского гидрометцентра, в столице Кубани 17 января переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный со скоростью 6-11 м/с и с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°; днем — 4-6 °С.

По краю в понедельник переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег и дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман и гололед. Ветер южный и юго-западный ночью 4-9 м/с, днем — 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура днем 1-6 °С, местами в южной половине края будет 3-8 °С, в горах — -3…-8 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Днем местами мокрый снег и дождь. Ветер 6-11 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с, вечером до 20-23 м/с. Температура воздуха 2-7 °С.