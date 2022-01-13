Ночью из-за снега аэропорт Краснодара приостановил работу и задержал более 20 рейсов

В ночь на 13 января из-за непогоды краснодарский аэропорт не работал до 3 часов ночи. Некоторые рейсы отменили

Напомним, днем 12 января в Краснодаре пошел снег. К вечеру он усилился. Из-за непогоды в международном аэропорту Краснодара стали задерживать рейсы. Кроме того, его пришлось временно закрыть.

Сначала аэропорт закрыли до 1:00 13 января. По состоянию на 18:50 12 января задержали 13 рейсов на вылет, еще пять рейсов ушли на посадку на запасные аэродромы.

Позже ситуация ухудшилась и аэропорт закрыли до 3:00. Пассажиров, летевших в Санкт-Петербург, доставили на автобусах в Ростов-на-Дону по решению авиакомпании. Остальные рейсы задержали или отменили.

По состоянию на 6:00 13 декабря задержано 25 самолетов, еще восемь самолетов отменили, шесть ушли на запасные аэродромы. Решением авиакомпаний пассажиров нескольких рейсов отправили на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Анапу.