В Краснодаре экстренно посадили самолет, чтобы госпитализировать ребенка

14 января в Краснодаре из-за ребенка посадили самолет, летевший из Сочи в Москву

Около 6:42 в аэропорту Краснодара экстренно приземлился самолет «Аэрофлота», летевший из Сочи в Москву. Причиной остановки стало плохое самочувствие полуторагодовалого ребенка.

В аэропорт сразу прибыла бригада городской скорой помощи и медики МЧС. Ребенка вместе с родителями доставили в больницу. Что именно случилось — неизвестно. Предварительно, семью доставили в инфекционную больницу.

Рейс вылетел после дозаправки в 8:15, сообщили в пресс-службе краснодарского международного аэропорта.

Как писали Юга.ру, в 2019 году пассажир скончался на борту самолета Москва — Симферополь. В том же году еще один человек умер на рейсе Москва — Сочи.