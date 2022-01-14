В Краснодаре экстренно посадили самолет, чтобы госпитализировать ребенка
14 января в Краснодаре из-за ребенка посадили самолет, летевший из Сочи в Москву
Около 6:42 в аэропорту Краснодара экстренно приземлился самолет «Аэрофлота», летевший из Сочи в Москву. Причиной остановки стало плохое самочувствие полуторагодовалого ребенка.
В аэропорт сразу прибыла бригада городской скорой помощи и медики МЧС. Ребенка вместе с родителями доставили в больницу. Что именно случилось — неизвестно. Предварительно, семью доставили в инфекционную больницу.
Рейс вылетел после дозаправки в 8:15, сообщили в пресс-службе краснодарского международного аэропорта.
Как писали Юга.ру, в 2019 году пассажир скончался на борту самолета Москва — Симферополь. В том же году еще один человек умер на рейсе Москва — Сочи.