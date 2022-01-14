В Новопокровской бригада скорой ехала на вызов и столкнулась с иномаркой

Днем 13 января в Новопокровской иномарка врезалась в скорую помощь на заснеженной трассе

В момент ДТП медики ехали на вызов. В это время по противоположной полосе ехала иномарка Chevrolet Lacetti. На заснеженной трассе водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

На трассе Кавказская — Новопокровская в районе Кировского става 13 января около 14:30 иномарка столкнулась со скорой помощью.

В результате пассажиры и водители автомобилей получили травмы легкой и средней степени тяжести. Погибших нет. На месте ДТП работали спасатели, полицейские и медики.

Напомним, в декабре в Краснодаре водителю скорой стало плохо за рулем, и он врезался в здание. Мужчина скончался.