В Новопокровской бригада скорой ехала на вызов и столкнулась с иномаркой

Краснодарский край

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  • © Фото из инстаграма ЕДДС Новопокровской, instagram.com/edds_novopokrovskaya
    © Фото из инстаграма ЕДДС Новопокровской, instagram.com/edds_novopokrovskaya

Днем 13 января в Новопокровской иномарка врезалась в скорую помощь на заснеженной трассе

На трассе Кавказская — Новопокровская в районе Кировского става 13 января около 14:30 иномарка столкнулась со скорой помощью.

В момент ДТП медики ехали на вызов. В это время по противоположной полосе ехала иномарка Chevrolet Lacetti. На заснеженной трассе водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

  • © Фото из инстаграма ЕДДС Новопокровской, instagram.com/edds_novopokrovskaya
    © Фото из инстаграма ЕДДС Новопокровской, instagram.com/edds_novopokrovskaya
  • © Фото из инстаграма ЕДДС Новопокровской, instagram.com/edds_novopokrovskaya
    © Фото из инстаграма ЕДДС Новопокровской, instagram.com/edds_novopokrovskaya
  • © Фото из инстаграма ЕДДС Новопокровской, instagram.com/edds_novopokrovskaya
    © Фото из инстаграма ЕДДС Новопокровской, instagram.com/edds_novopokrovskaya

В результате пассажиры и водители автомобилей получили травмы легкой и средней степени тяжести. Погибших нет. На месте ДТП работали спасатели, полицейские и медики.

Напомним, в декабре в Краснодаре водителю скорой стало плохо за рулем, и он врезался в здание. Мужчина скончался.

ДТП Новопокровский район

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В Новопокровской бригада скорой ехала на вызов и столкнулась с иномаркой
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