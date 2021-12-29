В Краснодаре за рулем реанимобиля умер водитель

Утром 29 декабря в Краснодаре 61-летний водитель реанимобиля попал в ДТП и скончался

О случившемся сообщение в телеграм-канале «ЧП Краснодара» . Очевидцы написали, что на улице Октябрьской заметили разбитый реанимобиль на тротуаре, а рядом с ним на земле лежал человек, накрытый простыней.

В пресс-службе УМВД по Краснодару объяснили, что за рулем автомобиля находился 61-летний мужчина. Во время движения ему стало плохо. Он потерял управление, выехал на тротуар и врезался в здание. После этого водитель скончался.

В полиции проводится проверка, устанавливаются причины смерти мужчины. В реанимобиле он находился один.