В Краснодаре за рулем реанимобиля умер водитель

Краснодарский край

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру
    © Фото Влада Александрова, Юга.ру

Утром 29 декабря в Краснодаре 61-летний водитель реанимобиля попал в ДТП и скончался

О случившемся сообщение в телеграм-канале «ЧП Краснодара». Очевидцы написали, что на улице Октябрьской заметили разбитый реанимобиль на тротуаре, а рядом с ним на земле лежал человек, накрытый простыней.

  • © Фото из телеграм-канала «ЧП Краснодара», t.me/chp_krd
    © Фото из телеграм-канала «ЧП Краснодара», t.me/chp_krd

В пресс-службе УМВД по Краснодару объяснили, что за рулем автомобиля находился 61-летний мужчина. Во время движения ему стало плохо. Он потерял управление, выехал на тротуар и врезался в здание. После этого водитель скончался. 

В полиции проводится проверка, устанавливаются причины смерти мужчины. В реанимобиле он находился один.

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В Краснодаре за рулем реанимобиля умер водитель
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