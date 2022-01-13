В мэрии Краснодара рассказали, куда сдавать елки после новогодних праздников

До 20 января в Краснодаре пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев. Пунктом сбора новогодних елок в городе станет ближайший мусорный контейнер

Куда сдавать новогодние елки после праздников в Краснодаре. В прошлом году акцию по сбору и дальнейшей утилизации елок в городе проводил Эколого-биологический центр Краснодарского края. Хвою можно было сдать в пункте на улице 40-летия Победы. Но в нынешнем году такую акцию там решили не проводить. В Федеральном агентстве лесного хозяйства сообщили, что в регионах открылись пункты сбора новогодних елей.

«В Краснодарском крае сбор новогодних хвойных деревьев централизованно организован из мусорных контейнеров при жилых комплексах. Деревья будут доставлены на полигон, измельчены в опилки для подсыпки садовых дорожек», — говорится в сообщении ведомства.

Поэтому Юга.ру обратились в администрацию города, чтобы уточнить, что горожанам делать со своими елками.