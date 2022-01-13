В мэрии Краснодара рассказали, куда сдавать елки после новогодних праздников
До 20 января в Краснодаре пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев. Пунктом сбора новогодних елок в городе станет ближайший мусорный контейнер
Куда сдавать новогодние елки после праздников в Краснодаре. В прошлом году акцию по сбору и дальнейшей утилизации елок в городе проводил Эколого-биологический центр Краснодарского края. Хвою можно было сдать в пункте на улице 40-летия Победы. Но в нынешнем году такую акцию там решили не проводить. В Федеральном агентстве лесного хозяйства сообщили, что в регионах открылись пункты сбора новогодних елей.
«В Краснодарском крае сбор новогодних хвойных деревьев централизованно организован из мусорных контейнеров при жилых комплексах. Деревья будут доставлены на полигон, измельчены в опилки для подсыпки садовых дорожек», — говорится в сообщении ведомства.
Поэтому Юга.ру обратились в администрацию города, чтобы уточнить, что горожанам делать со своими елками.
В мэрии сообщили, что до 20 января горожане смогут оставлять хвойные деревья на ближайших к своим домам или квартирам контейнерных площадках для сбора мусора. При этом ствол и крону нужно обязательно очистить от мишуры и игрушек. Потом деревья измельчат и пустят на удобрения или отсыпку дорожек в парках и вольерах.
В прошлом году, наример, опилки передали на казачье подворье в хуторе Копанском. В январе 2021 года специалисты измельчили деревья в опилки, переработав около 320 кубометров древесины, сообщили в мэрии.
Как старые елки можно использовать в быту. В сафари-парке Геленджика, например, старые елки отдают белым медведям:
Если под рукой нет белого медведя, а есть, например, личный огород, то хвойное дерево может обрести вторую жизнь на нем. Экоактивистка и приверженец разумного обращения с отходами Алла рассказала Юга.ру, что новогодние елки вполне могут принести пользу огороду.
«Я использую елки у себя на огороде для мульчирования (это когда почву покрывают специальным питательным составом для защиты растений и удержания влаги в почве. В этом случае мульчей служат опилки и измельченные ветки хвои). Хвойный опад использую под теми растениями, которые любят кислую среду — это, например, сосны, клубника, голубика. Опилки сами по себе повышают кислотность почвы, в них развиваются полезные для растений микроэлементы. Также опилками можно посыпать дорожки в огороде. Еще ветки могут пойти в компостную кучу, а ствол, если он толстый, на дрова», — рассказала Алла.
Примечание. Хвойный опад повышает кислотность почвы, что может негативно сказаться на растениях и культурах, которые предпочитают слабую кислотность или нейтральный грунт.
Также сбор старых деревьев организовали в Анапе. Там деревья собирают с 14 по 17 января на парковке между проездом Солдатских Матерей и улицей Парковой. В дальнейшем переработанные деревья пустят на благоустройство города.