В Краснодаре из-за снегопада задержали вылет 13 самолетов

«В связи с усилением снегопада в районе аэропорта, налипанием снега, ухудшением видимости, и необходимостью расчистки взлетно-посадочной полосы аэропорт Краснодара закрыт до 01:00», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там уточнили, что на вылет задержаны 13 рейсов. Пять рейсов, которые летели в Краснодар, ушли на запасные аэродромы. Рейс «Уральских авиалиний» из Москвы отправили на запасной аэродром в Сочи. Рейс «Ютэйр» из Сочи направили в Анапу. Три рейса сели в Ростове-на-Дону.

По прогнозам синоптиков, обильный снегопад продолжиться до полуночи.