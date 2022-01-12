В Краснодаре из-за снегопада задержали вылет 13 самолетов
Краснодарский аэропорт закрыли до ночи из-за сложных погодных условий. Сейчас там расчищают взлетно-посадочную полосу
В пресс-службе аэропорта Краснодара 12 января сообщили о приостановке работы воздушной гавани.
«В связи с усилением снегопада в районе аэропорта, налипанием снега, ухудшением видимости, и необходимостью расчистки взлетно-посадочной полосы аэропорт Краснодара закрыт до 01:00», — говорится в сообщении пресс-службы.
Там уточнили, что на вылет задержаны 13 рейсов. Пять рейсов, которые летели в Краснодар, ушли на запасные аэродромы. Рейс «Уральских авиалиний» из Москвы отправили на запасной аэродром в Сочи. Рейс «Ютэйр» из Сочи направили в Анапу. Три рейса сели в Ростове-на-Дону.
По прогнозам синоптиков, обильный снегопад продолжиться до полуночи.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае 12 января объявили четыре экстренных предупреждения из-за снегопадов, дождей и усиления ветра.