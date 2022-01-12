Власти собираются изымать землю в поселке Краснодарском, чтобы привести в порядок инфраструктуру
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал о планах чиновников по изъятию земель в поселке Краснодарском. Он также заявил, что пригородный поселок находится в прискорбном состоянии
12 января Андрей Алексеенко во время встречи с жителями поселка Краснодарского сказал, что там почти нет городской земли для строительства дорог, тротуаров, линий освещения, ливневок.
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«Необходимо соотнести все с генпланом, проверить все выданные разрешения на строительство, чтобы мы могли изымать участки для создания всей инфраструктуры, которая остро необходима людям. Даже размещать контейнерные площадки — и то негде. Сложно подобрать правильные слова, но Краснодарский находится в прискорбном состоянии. Надо приводить эту территорию в порядок», — сказал Алексеенко.
Власти города планируют создать рабочую группу, которая проанализирует земельные участки в поселке. Там поставят временные светильники, потому что сети освещения принадлежат «третьим лицам».
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В 2022 году мэрия обещает сделать пешеходные переходы, искусственные неровности на дорогах и поставить дорожные знаки. На подъезде к поселку сделают остановку общественного транспорта. В ближайшее время там уменьшат интервал движения автобусов.
По словам вице-мэра Артема Аганова, в поселке зарезервировали два земельных участка, где собираются построить школу и детский сад. Начать проектировку собираются в 2022 году.
В администрации Краснодара рассказали, что в районе ЖК «Краски» строится школа на 1 тыс. 550 мест. Завершить работы планируют до конца 2022 года. На улице Батуринской возводят детский сад на 350 мест. Готовность объекта — 43%. В феврале начнут строить детский сад в районе улицы Семигорской.