Власти собираются изымать землю в поселке Краснодарском, чтобы привести в порядок инфраструктуру

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал о планах чиновников по изъятию земель в поселке Краснодарском. Он также заявил, что пригородный поселок находится в прискорбном состоянии

12 января Андрей Алексеенко во время встречи с жителями поселка Краснодарского сказал, что там почти нет городской земли для строительства дорог, тротуаров, линий освещения, ливневок.

«Необходимо соотнести все с генпланом, проверить все выданные разрешения на строительство, чтобы мы могли изымать участки для создания всей инфраструктуры, которая остро необходима людям. Даже размещать контейнерные площадки — и то негде. Сложно подобрать правильные слова, но Краснодарский находится в прискорбном состоянии. Надо приводить эту территорию в порядок», — сказал Алексеенко.

Власти города планируют создать рабочую группу, которая проанализирует земельные участки в поселке. Там поставят временные светильники, потому что сети освещения принадлежат «третьим лицам».

В 2022 году мэрия обещает сделать пешеходные переходы, искусственные неровности на дорогах и поставить дорожные знаки. На подъезде к поселку сделают остановку общественного транспорта. В ближайшее время там уменьшат интервал движения автобусов.

По словам вице-мэра Артема Аганова, в поселке зарезервировали два земельных участка, где собираются построить школу и детский сад. Начать проектировку собираются в 2022 году.