В Краснодаре построят школу на 1500 человек. Она будет одной из самых больших в городе

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В Московском микрорайоне Краснодара построят школу на 1500 мест

Одну из самых больших школ в городе построят в Краснодаре на улице Байбакова. Она будет рассчитана на 1500 мест. Открыть ее планируют в 2023 году.

Площадь участка школы составляет 27,1 тыс. кв. метров, здания — 24,9 тыс. кв. метров. Сейчас там ведется разработка котлована и устройство временных проездов, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Глава Краснодара Андрей Алексеенко поручил держать строительство школы на постоянном контроле:

«Проверять ежемесячно. Чтобы мы понимали, на каком сейчас этапе находится объект, есть ли проблемы, отстает строительство от графика или опережает его. Такое внимание должно быть по всем социальным объектам».

  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Школу построят из шести блоков в три этажа. В ней будут два спортивных зала, один из самых больших в образовательных учреждениях актовый зал на 800 мест, а также малый зал на 200 мест. Столовая будет рассчитана на 780 мест. На прилегающей территории установят площадки, сделают зоны для отдыха и спорта.

В спортивном комплексе будут полоса препятствий, беговая дорожка, поле для мини-футбола, площадки для прыжков в длину, комбинированная баскетбольно-волейбольная площадка и универсальная площадка для подвижных игр.

Напомним, в Краснодаре откроют самую большую школу в ЮФО. Она рассчитана 1875 мест. Еще одну школу на 1500 человек планируют открыть в поселке Российском в 2023 году.

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В Краснодаре построят школу на 1500 человек. Она будет одной из самых больших в городе

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