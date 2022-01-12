В Краснодаре построят школу на 1500 человек. Она будет одной из самых больших в городе

Одну из самых больших школ в городе построят в Краснодаре на улице Байбакова. Она будет рассчитана на 1500 мест. Открыть ее планируют в 2023 году.

Площадь участка школы составляет 27,1 тыс. кв. метров, здания — 24,9 тыс. кв. метров. Сейчас там ведется разработка котлована и устройство временных проездов, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Глава Краснодара Андрей Алексеенко поручил держать строительство школы на постоянном контроле:

«Проверять ежемесячно. Чтобы мы понимали, на каком сейчас этапе находится объект, есть ли проблемы, отстает строительство от графика или опережает его. Такое внимание должно быть по всем социальным объектам».