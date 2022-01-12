В Краснодаре построят школу на 1500 человек. Она будет одной из самых больших в городе
В Московском микрорайоне Краснодара построят школу на 1500 мест
Одну из самых больших школ в городе построят в Краснодаре на улице Байбакова. Она будет рассчитана на 1500 мест. Открыть ее планируют в 2023 году.
Площадь участка школы составляет 27,1 тыс. кв. метров, здания — 24,9 тыс. кв. метров. Сейчас там ведется разработка котлована и устройство временных проездов, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Глава Краснодара Андрей Алексеенко поручил держать строительство школы на постоянном контроле:
«Проверять ежемесячно. Чтобы мы понимали, на каком сейчас этапе находится объект, есть ли проблемы, отстает строительство от графика или опережает его. Такое внимание должно быть по всем социальным объектам».
Школу построят из шести блоков в три этажа. В ней будут два спортивных зала, один из самых больших в образовательных учреждениях актовый зал на 800 мест, а также малый зал на 200 мест. Столовая будет рассчитана на 780 мест. На прилегающей территории установят площадки, сделают зоны для отдыха и спорта.
В спортивном комплексе будут полоса препятствий, беговая дорожка, поле для мини-футбола, площадки для прыжков в длину, комбинированная баскетбольно-волейбольная площадка и универсальная площадка для подвижных игр.
Напомним, в Краснодаре откроют самую большую школу в ЮФО. Она рассчитана 1875 мест. Еще одну школу на 1500 человек планируют открыть в поселке Российском в 2023 году.