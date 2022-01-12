В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Синоптики краевого гидрометцентра сообщили, что 12 января в Краснодаре весь день будут наблюдаться осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Утром и днем возможно налипание мокрого снега. Ветер 1-3 м/с, температура воздуха днем 1‑3 °C.

По краю облачно с прояснениями. Будет идти снег, мокрый снег, местами сильный дождь. Возможно налипание мокрого снега, гололед и туман. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Температура днем составит -3…2 °C, в южной половине края местами будет 2-7 °C.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки. В северной части гололед, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, с порывами до 15-17 м/с, местами 19-24 м/с. Температура воздуха днем 0-5 °C, в южной части днем будет 7-12 °C.

На территории края 12 января действует штормовое предупреждение из-за сильных осадков. На реках ожидается подъем воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что на Кубани действует четыре экстренных предупреждения. В ведомстве круглосуточно работает оперштаб. Ситуация находятся на контроле.