В Сочи подняли цены на проезд в общественном транспорте и ввели скидки за безналичную оплату. Но не везде

С 10 января в Сочи начали вводить дифференцированный тариф в общественном транспорте. Сэкономить два рубля можно будет при безналичном расчете

В мэрии Сочи сообщили, что с 10 января такой тариф действует на маршрутах № 2, 3, 10, 14, 20, 29. При расчете наличными проезд будет стоить 32 рубля, при безналичном — 30 рублей. В мэрии также уточнили, что стоимость проезда на маршруте № 15 будет составлять 32 рубля, потому что это нерегулируемый маршрут, цены там устанавливает перевозчик.

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Дифференцированный тариф планируют ввести на маршрутах № 75, 76, 77, 78, 80 и 81. При безналичном расчете и оплате картой «Пальма» цена за проезд будет ниже, чем при оплате наличными. Стоимость проезда до 32 рублей также поднимут: с 12 января в автобусах № 4, 6, 24, 92, 94;

с 13 января — на маршрутах № 7, 8, 13, 19, 22, 25, 41, 90, 95, 98;

с 14 января — на маршрутах № 30, 37, 38, 43, 45, 46, 83, 87.