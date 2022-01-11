Еще один детский сад построят в районе Горхутора Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В районе Горхутора Краснодара построят детский сад на 300 мест

На улице Зоотехнической, 1/2 в Краснодаре построят новый детский сад на 300 мест. Его спроектируют за счет застройщика, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Горожане жалуются, что на территории будущего детсада находятся бездомные люди и собаки. Глава города Андрей Алексеенко поручил навести там порядок и сделать участок безопасным, пока на нем нет строительных работ.

Дату строительства пока не назвали. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Завершить ее планируют до конца 2022 года.

Как писали Юга.ру, городские власти обещали, что в 2023 году заработает детсад на 250 мест в Молодежном микрорайоне. А сад на 190 мест в поселке Водники уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Еще один детский сад на 300 мест заработал в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

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