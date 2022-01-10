На Кубани построят 20 новых спорткомплексов. Площадь каждого составит 1,2 тыс. кв. метров

В 2022 году на Кубани построят 9 спорткомплексов и 11 центров единоборств

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в 2022 году в крае планируют открыть новые спортивные объекты:

«Новые объекты откроем, в том числе в небольших городах и станицах, чтобы жители могли в комфортных условиях заниматься физической культурой. С подобных центров и комплексов начинается спорт высоких достижений».

Спортивные комплексы откроют в Новороссийске, Динском, Ейском, Выселковском, Кавказском, Мостовском, Новокубанском, Туапсинском и Славянском районах. Площадь каждого составит 1,2 тыс. кв. метров. В них оборудуют зал для игровых видов спорта, сделают тренерские комнаты и медицинский кабинет.

Еще 11 центров единоборств построят в Абинске, Анапе, Армавире, Кореновске, Крымске, Ейске, Сочи, Тбилисском, Каневском, Кавказском и Красноармейском районах. В центрах откроют залы с трибунами и тренажерными комнатами.

Как писали Юга.ру, для развития курортов на Кубани планируют построить трассу от Черного моря до Санкт-Петербурга.