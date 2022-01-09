В краснодарском музее Фелицына в 2022 году появится бесплатный мультимедийный гид
В Краснодаре 19 января 2022 года презентуют приложение «Артефакт» — мультимедийный гид по фондовым выставкам музея
Для использования мультимедийного гида нужно будет скачать приложение на телефон и загрузить информацию о выставке «История Краснодарского края». Приложение позволит ознакомиться не только с экспозицией, но и узнать некоторые факты о коллекции музея, направив камеру телефона на экспонат или QR-код. Вся информация доступна на двух языках, как в текстовом формате, так и в формате аудиозаписи.
Посетителям музея-заповедника в режиме дополненной реальности будут доступны 40 экспонатов из постоянных экспозиций. Это экспонаты выставок «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска», «На рубежах государства Российского», «Природа и экология Кубани» и других, а также отдела музея-заповедника «Литературный музей Кубани», сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Музейное приложение презентуют 19 января 2022 года — в международный день селфи в музее.