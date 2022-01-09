В краснодарском музее Фелицына в 2022 году появится бесплатный мультимедийный гид

Для использования мультимедийного гида нужно будет скачать приложение на телефон и загрузить информацию о выставке «История Краснодарского края». Приложение позволит ознакомиться не только с экспозицией, но и узнать некоторые факты о коллекции музея, направив камеру телефона на экспонат или QR-код. Вся информация доступна на двух языках, как в текстовом формате, так и в формате аудиозаписи.