В краснодарском музее Фелицына в 2022 году появится бесплатный мультимедийный гид

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края
    © Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

В Краснодаре 19 января 2022 года презентуют приложение «Артефакт» — мультимедийный гид по фондовым выставкам музея

Для использования мультимедийного гида нужно будет скачать приложение на телефон и загрузить информацию о выставке «История Краснодарского края». Приложение позволит ознакомиться не только с экспозицией, но и узнать некоторые факты о коллекции музея, направив камеру телефона на экспонат или QR-код. Вся информация доступна на двух языках, как в текстовом формате, так и в формате аудиозаписи.

Посетителям музея-заповедника в режиме дополненной реальности будут доступны 40 экспонатов из постоянных экспозиций. Это экспонаты выставок «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска», «На рубежах государства Российского», «Природа и экология Кубани» и других, а также отдела музея-заповедника «Литературный музей Кубани», сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Музейное приложение презентуют 19 января 2022 года — в международный день селфи в музее.

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В краснодарском музее Фелицына в 2022 году появится бесплатный мультимедийный гид
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