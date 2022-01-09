На Кубани за сутки коронавирусом заболели 360 человек. Больше половины случаев произошло в Краснодаре

По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, инфекцию за сутки к 9 января нашли у 360 жителей Кубани, в том числе у 36 детей

9 января в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что суточный прирост пациентов в Краснодаре составил 197 человек. Еще по 18 человек заболели в Сочи, Новороссийске и Апшеронском районе.

Статистика заболеваемости по муниципальным образованиям: Тимашевский район — 17;

Кавказский район — 13;

Геленджик и Туапсинский район — по 11;

Приморско-Ахтарский район — 9;

Усть-Лабинский район — 6

Северский и Крымский районы — по 5;

Кущевский и Кореновский районы — по 4;

Калининский, Павловский и Белоглинский районы — по 3;

Горячий Ключ, Тихорецкий и Динской районы — по 2;

Анапа, Щербиновский, Славянский, Крыловской, Ленинградский, Абинский, Брюховецкий, Выселковский и Гулькевичский район — по 1.

© Статистика yandex.ru

© Статистика yandex.ru

За период пандемии, по данным краевого оперативного штаба, в Краснодарском крае подтвердилось более 122 тыс. случаев инфекции. Полностью выздоровели 100 тыс. 722 человека, еще 9 тыс. 874 пациента скончались.