На Кубани за сутки коронавирусом заболели 360 человек. Больше половины случаев произошло в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, инфекцию за сутки к 9 января нашли у 360 жителей Кубани, в том числе у 36 детей

9 января в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что суточный прирост пациентов в Краснодаре составил 197 человек. Еще по 18 человек заболели в Сочи, Новороссийске и Апшеронском районе.

Статистика заболеваемости по муниципальным образованиям:

  • Тимашевский район — 17;
  • Кавказский район — 13;
  • Геленджик и Туапсинский район — по 11;
  • Приморско-Ахтарский район — 9;
  • Усть-Лабинский район — 6
  • Северский и Крымский районы — по 5;
  • Кущевский и Кореновский районы — по 4;
  • Калининский, Павловский и Белоглинский районы — по 3;
  • Горячий Ключ, Тихорецкий и Динской районы — по 2;
  • Анапа, Щербиновский, Славянский, Крыловской, Ленинградский, Абинский, Брюховецкий, Выселковский и Гулькевичский район — по 1.
  • © Статистика yandex.ru
    © Статистика yandex.ru
  • © Статистика yandex.ru
    © Статистика yandex.ru

За период пандемии, по данным краевого оперативного штаба, в Краснодарском крае подтвердилось более 122 тыс. случаев инфекции. Полностью выздоровели 100 тыс. 722 человека, еще 9 тыс. 874 пациента скончались.

На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 17 тыс. 46 человек, с подтвержденным диагнозом — 9 тыс. 454 жителя. В стационарах лечатся 4 тыс. 333 человека, с подтвержденной инфекцией — 2 тыс. 331 пациент.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар

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