После ДТП в Курганинске в больницу попали шестеро, включая двоих детей

Вечером 7 января в Курганинске столкнулись две машины, что привело к госпитализации шестерых человек, двое из которых — дети

Вечером 7 января в Курганинске произошло жесткое ДТП. Как сообщает телеграм-канал «Телетайп Краснодара», на перекрестке улиц Розы Люксембург и Серова 39-летняя водительница Ford Fusion, выезжая со второстепенной дороги, не уступила путь Kia Rio.

В результате столкновения госпитализация потребовалась всем, кто находился в обеих столкнувшихся машинах: 34-летней водительнице Kia, двум детям (мальчики в возрасте четырех месяцев и девяти лет), а также водительнице Ford и обоим ее взрослым пассажирам.

Ранее Юга.ру писали про другое крупное ДТП, в котором пострадали дети — оно произошло 31 декабря в Адыгее.