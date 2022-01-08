В Курганинском районе случайно сняли на видео метеор

Краснодарский край

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  • Метеор над Курганинским районом 6 января 2022 года © Кадр из видео телеграм-канала «Туподар - Краснодар», T.me/s/typodar
    Метеор над Курганинским районом 6 января 2022 года © Кадр из видео телеграм-канала «Туподар - Краснодар», T.me/s/typodar
  • Метеор над Курганинским районом 6 января 2022 года © Кадр из видео телеграм-канала «Туподар - Краснодар», T.me/s/typodar
    Метеор над Курганинским районом 6 января 2022 года © Кадр из видео телеграм-канала «Туподар - Краснодар», T.me/s/typodar
  • Метеор над Курганинским районом 6 января 2022 года © Кадр из видео телеграм-канала «Туподар - Краснодар», T.me/s/typodar
    Метеор над Курганинским районом 6 января 2022 года © Кадр из видео телеграм-канала «Туподар - Краснодар», T.me/s/typodar

Яркое вхождение космического объекта в земную атмосферу удалось запечатлеть на видео водителю в Краснодарском крае

Вечером 6 января автомобильный видеорегистратор снял яркую вспышку в небе неподалеку от хутора Сухой Лог в Курганинском районе.

В комментарии к видео светящийся объект назван «метеоритом», но с гораздо большей вероятностью это метеор. Дело в том, что метеоритами принято называть те космические объекты, которым удается достичь земной поверхности. А для «падающих звезд», которые сгорают в атмосфере полностью, есть научный термин «метеоры». Еще бывают «болиды» — это особо крупные метеориты, огненные шары, за которыми тенятся длинный дымный хвост. Именно болидом по данной классификации считается знаменитый метеорит, упавший неподалеку от Челябинска 15 февраля 2013 года.

Так что до тех пор, пока никто не обнаружит в окрестностях хутора Сухой Лог упавший с неба камень, представленное на видео событие следует признавать падением метеора.

Отметим, что менее месяца тому назад другой метеор сняли в небе над вечерним Сочи.

видео Космос Курганинский район

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