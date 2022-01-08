В Курганинском районе случайно сняли на видео метеор

В комментарии к видео светящийся объект назван «метеоритом», но с гораздо большей вероятностью это метеор. Дело в том, что метеоритами принято называть те космические объекты, которым удается достичь земной поверхности. А для «падающих звезд», которые сгорают в атмосфере полностью, есть научный термин «метеоры». Еще бывают «болиды» — это особо крупные метеориты, огненные шары, за которыми тенятся длинный дымный хвост. Именно болидом по данной классификации считается знаменитый метеорит, упавший неподалеку от Челябинска 15 февраля 2013 года.

Так что до тех пор, пока никто не обнаружит в окрестностях хутора Сухой Лог упавший с неба камень, представленное на видео событие следует признавать падением метеора.

Отметим, что менее месяца тому назад другой метеор сняли в небе над вечерним Сочи.