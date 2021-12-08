Жители Сочи сняли на видео сгоревший в небе над городом метеор

Краснодарский край

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  • © Скриншот с видео: vk.com/love.sochi
    © Скриншот с видео: vk.com/love.sochi

В Сочи местные жители стали свидетелями сгорания метеора в атмосфере. Ученые полагают, что до Земли объект вряд ли долетел

8 декабря в группе «ВКонтакте» «Любимый Сочи» опубликовали видео, на котором запечатлен момент сгорания метеора. На кадрах видно, как объект с большой скоростью приближается к побережью, оставляя за собой яркий шлейф. После этого видна вспышка. В социальных сетях пользователи начали писать про падение метеорита, однако ученые не согласились с таким мнением.

По словам главы центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО Александра Иванова, видео сняли в районе поселка Лазаревского. Само по себе явление называется болид. Иными словами — метеор, который до земли так и не долетел. Метеоритом этот объект назывался бы в том случае, если бы не сгорел в атмосфере, а упал на землю или в воду. Вспышка, которая попала на видео, говорит о том, что болид раздробился в воздухе. Диаметр небесного тела, по оценке специалиста, составлял около 20-40 см.

«Однако искать его остатки на земле бесполезно: у него была слишком высокая скорость падения, объект разрушился, не превратившись в метеорит. Выпадают те метеоры, которые летят 30 секунд или минуту, а в данном случае видимый полет был около 5-7 секунд», — сказал Иванов.

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По словам старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимира Сурдина, объект прилетел с юго-восточной части Сочи. Он может быть представителем метеорного потока Гемениды. Его можно увидеть в ночном небе с 4 по 17 декабря. Пик активности метеорного потока будет наблюдаться 14 декабря, сообщают «Вести».

Космос Сочи

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Жители Сочи сняли на видео сгоревший в небе над городом метеор
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