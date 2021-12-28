В Сочи ОМОН взял штурмом дом, в котором вооруженный мужчина взял в заложники свою мать
28 декабря 31-летний житель Сочи взял в заложники мать и забаррикадировался в доме на улице Красной. Мужчину обезвредили силовики, он получил огнестрельное ранение
Вечером 28 декабря телеграм-канал Kub Mash опубликовал пост, в котором сообщалось, что на улице Красной в Сочи неизвестный взял в заложники свою мать и забаррикадировался в частном доме. Местные жители сообщают о стрельбе. На место случившегося вызвали правоохранителей и сотрудников Росгвардии.
Сотрудники спецподразделения Росгвардии провели операцию и обезвредили вооруженного мужчину, удерживавшего свою мать в доме.
При задержании мужчина начал стрелять по спецназовцам, те открыли ответный огонь, сообщили интернет-порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Известно, что мужчину ранили в руку. Сотрудники ОМОНа не пострадали. Заложницу освободили, а стрелка в итоге задержали.
Мотивы задержанного устанавливаются. Проводится проверка.