В Сочи ОМОН взял штурмом дом, в котором вооруженный мужчина взял в заложники свою мать

28 декабря 31-летний житель Сочи взял в заложники мать и забаррикадировался в доме на улице Красной. Мужчину обезвредили силовики, он получил огнестрельное ранение

Вечером 28 декабря телеграм-канал Kub Mash опубликовал пост, в котором сообщалось, что на улице Красной в Сочи неизвестный взял в заложники свою мать и забаррикадировался в частном доме. Местные жители сообщают о стрельбе. На место случившегося вызвали правоохранителей и сотрудников Росгвардии.

Сотрудники спецподразделения Росгвардии провели операцию и обезвредили вооруженного мужчину, удерживавшего свою мать в доме.