В Сочи ОМОН взял штурмом дом, в котором вооруженный мужчина взял в заложники свою мать

Краснодарский край

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  • © Фото t.me/kub_mash
    © Фото t.me/kub_mash

28 декабря 31-летний житель Сочи взял в заложники мать и забаррикадировался в доме на улице Красной. Мужчину обезвредили силовики, он получил огнестрельное ранение

Вечером 28 декабря телеграм-канал Kub Mash опубликовал пост, в котором сообщалось, что на улице Красной в Сочи неизвестный взял в заложники свою мать и забаррикадировался в частном доме. Местные жители сообщают о стрельбе. На место случившегося вызвали правоохранителей и сотрудников Росгвардии. 

Сотрудники спецподразделения Росгвардии провели операцию и обезвредили вооруженного мужчину, удерживавшего свою мать в доме. 

При задержании мужчина начал стрелять по спецназовцам, те открыли ответный огонь, сообщили интернет-порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Известно, что мужчину ранили в руку. Сотрудники ОМОНа не пострадали. Заложницу освободили, а стрелка в итоге задержали.

Мотивы задержанного устанавливаются. Проводится проверка.

Росгвардия Сочи Стрельба

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В Сочи ОМОН взял штурмом дом, в котором вооруженный мужчина взял в заложники свою мать
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