В Краснодаре откроется фотовыставка «Городской пейзаж. Панорамный взгляд»

Во вложении информация о выставке

Авторы проекта Александр Дымников и Алексей Заморкин предлагают неожиданный подход к исследованию городского пространства с помощью фотографии — в формате вертикальной ориентации, которая используется крайне редко.

Первый автор исследует Санкт-Петербург, второй с неожиданной стороны смотрит на знаменитые города мира. Представлены 40 работ обоих фотографов, которые почти 10 лет увлекаются панорамной съемкой.

Выставка будет работать до 30 января по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей. Возрастное ограничение — 0+.

Посещение экспозиции возможно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и при предъявлении qr-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.