Проблемный ЖК «Свобода» достроят к концу января

Сейчас общая готовность четвёртого и пятого литеров, которые есть в региональной дорожной карте по восстановлению прав дольщиков, составляет 97%. Завершили отделочные и пуско-наладочные работы внутренних сетей электроснабжения, отопления и вентиляции, благоустройство территории.

«Нужно максимально оперативно и качественно завершить строительство. Вижу, что работа идёт, но мы понимаем, что всему есть свои сроки. Важно ни в коем случае не снижать темпы», — подчеркнул мэр города Андрей Алексеенко во время инспекции домов.

Проблемы всех обманутых дольщиков в Краснодаре хотят решить до 2024 года.