Проблемный ЖК «Свобода» достроят к концу января

Краснодарский край

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  • © Фотография предоставлена пресс-службой администрации Краснодара
    © Фотография предоставлена пресс-службой администрации Краснодара

В Краснодаре достраивают проблемный жилой комплекс «Свобода»

Сейчас общая готовность четвёртого и пятого литеров, которые есть в региональной дорожной карте по восстановлению прав дольщиков, составляет 97%. Завершили отделочные и пуско-наладочные работы внутренних сетей электроснабжения, отопления и вентиляции, благоустройство территории. 

«Нужно максимально оперативно и качественно завершить строительство. Вижу, что работа идёт, но мы понимаем, что всему есть свои сроки. Важно ни в коем случае не снижать темпы», — подчеркнул мэр города Андрей Алексеенко во время инспекции домов. 

Проблемы всех обманутых дольщиков в Краснодаре хотят решить до 2024 года. 

Краснодар Строительство

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Проблемный ЖК «Свобода» достроят к концу января
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