В 2023 году в Краснодаре заработает новый детский сад

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

В Молодежном микрорайоне Краснодара построят новый детский сад на 250 мест

В Молодёжном микрорайоне Краснодара по улице Зеленогорской начали строительство детского сада. Его планируют достроить в четвертом квартале 2022 года. Работать детсад начнет во втором квартале 2023 года.

Строительством занимается застройщик микрорайона. Площадь участка, на котором будет учреждение составляет около 1 га. Детсад будет рассчитан на 13 групп, две из которых — ясельные. 

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко сказал, что администрация будет помогать застройщику:

«Это очень важный социальный объект. Здесь, в Молодежном, проживает огромное количество молодых семей с детьми. Поэтому администрация помогает застройщику и будет помогать во всех моментах, которые входят в наши полномочия. В то же время и к застройщику просьба — максимально ускорить строительство, ни в коем случае не затягивать сроки, потому что детсад здесь просто необходим».

Здание детсада будет трехэтажным. На первом этаже разместят детские группы, пищеблок, прачечную, медицинский блок, помещение охраны. На втором — детские группы, спортзал и кабинеты администрации детсада. На третьем этаже — музыкальный зал, помещения для дополнительных развивающих занятий, кабинеты психолога и логопеда.

Как писали Юга.ру, в конце 2021 года новый детсад на 190 мест в поселке Водники получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Дети Детские сады Краснодар

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В 2023 году в Краснодаре заработает новый детский сад
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