Мэр Краснодара хочет построить еще один надземный переход

Сейчас жители Новознаменского попадают на Уральскую, переходя железнодорожные пути по нерегулируемому узкому тротуару. Это единственный способ попасть на общественный транспорт в Комсомольский микрорайон и не стоять в пробках, объезжая через трассу.

Алексеенко дал поручение начать работу над проектом перехода в январе. Директор городского департамента транспорта Владимир Архипов уточнил, что на переходе должно быть три спуска с пандусами. В теории при разработке проекта в 2022 году его могут построить в 2023 году. На сам проект, по данным пресс-службы мэрии, необходимо 18-20 млн рублей.

Сейчас в Краснодаре семь надземных пешеходных переходов: четыре на Ейском шоссе, два на выезде по направлению к Армавиру и Кропоткину и один на пересечении Западного обхода и улицы Средней. Последний открыли осенью 2021 года.

В январе 2020 года Юга.ру писали о том, как на таких переходах пользоваться подъемниками для маломобильных людей — особенно когда они закрыты на цепь с замком.

Также 4 января этого года стало известно, что в Краснодар привезли 12 новых больших автобусов, 4 из которых, возможно, станут на новый маршрут внутри поселка Новознаменский, чтобы жители, а в первую очередь школьники, могли добираться, не выезжая на трассу в переполненных маршрутках.