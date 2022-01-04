Мэр Краснодара хочет построить еще один надземный переход
4 января во время объезда города мэр Алексеенко дал поручение разработать проект надземного пешеходного перехода из поселка Новознаменский через железнодорожные пути
Сейчас жители Новознаменского попадают на Уральскую, переходя железнодорожные пути по нерегулируемому узкому тротуару. Это единственный способ попасть на общественный транспорт в Комсомольский микрорайон и не стоять в пробках, объезжая через трассу.
Алексеенко дал поручение начать работу над проектом перехода в январе. Директор городского департамента транспорта Владимир Архипов уточнил, что на переходе должно быть три спуска с пандусами. В теории при разработке проекта в 2022 году его могут построить в 2023 году. На сам проект, по данным пресс-службы мэрии, необходимо 18-20 млн рублей.
Сейчас в Краснодаре семь надземных пешеходных переходов: четыре на Ейском шоссе, два на выезде по направлению к Армавиру и Кропоткину и один на пересечении Западного обхода и улицы Средней. Последний открыли осенью 2021 года.
В январе 2020 года Юга.ру писали о том, как на таких переходах пользоваться подъемниками для маломобильных людей — особенно когда они закрыты на цепь с замком.
Также 4 января этого года стало известно, что в Краснодар привезли 12 новых больших автобусов, 4 из которых, возможно, станут на новый маршрут внутри поселка Новознаменский, чтобы жители, а в первую очередь школьники, могли добираться, не выезжая на трассу в переполненных маршрутках.