В новогоднюю ночь в Краснодаре четыре человека пострадали от петард

67 из них было связано с травмами, 11 — дети, 10 — ДТП, по четыре вызова — к пострадавшим от петард и при пожаре. Также скорую вызывали из-за ножевого ранения и падения с высоты.

Заместитель главного врача по станции скорой помощи краевой БСМП Елена Геращенко сказала, что предновогодний день прошел относительно спокойно.

«Обычно в новогодние ночи бывают и пожары, и травмы от петард. К счастью, не было массовых ДТП, травм, отравлений, поэтому пока праздничные дни проходят спокойно», — пояснила Геращенко.

Как сообщали Юга.ру, 31 декабря краснодарские ДПСники задержали моторизованную ёлку.