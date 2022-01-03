В Туапсинском районе погиб мужчина во время запуска салюта. Один из залпов попал ему в голову
В Джубге мужчина получил травму головы, когда запускал ракетницу. Залп попал ему в голову
По словам главного врача Туапсинской скорой помощи Эмиля Гараева, в Джубге во время празднования Нового года скончался местный житель. Он запускал салют, один из залпов не сработал. Молодой человек наклонился, чтобы посмотреть внутрь установки, но в этот момент ракетница сработала.
Залп попал местному жителю в голову. Мужчина получил серьезные травмы и скончался, сообщают «Туапсинские Вести».
По словам медиков, главные причины происшествий во время праздников — алкоголь и пиротехника.