В Туапсинском районе погиб мужчина во время запуска салюта. Один из залпов попал ему в голову

По словам главного врача Туапсинской скорой помощи Эмиля Гараева, в Джубге во время празднования Нового года скончался местный житель. Он запускал салют, один из залпов не сработал. Молодой человек наклонился, чтобы посмотреть внутрь установки, но в этот момент ракетница сработала.

Залп попал местному жителю в голову. Мужчина получил серьезные травмы и скончался, сообщают «Туапсинские Вести».