В Архипо-Осиповке затопило 70 дворов, жителей эвакуировали

Предупреждение о подъеме уровня воды в реках действует на части территории Краснодарского края еще с середины декабря. В начале января по краю прошли сильные дожди, некоторые горные реки вышли из берегов.

4 января мэр Геленджика в своем телеграм-канале написал о том, что жителей села Архипо-Осиповка эвакуируют. После разлива реки Вулан там затоплено уже 70 дворов, воду откачивают по заявкам. 14 человек находятся в санатории «Архипо-Осиповка», двоих человек отвезли в больницу.