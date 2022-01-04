В Архипо-Осиповке затопило 70 дворов, жителей эвакуировали
4 января мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем телерам-канале написал о затопленных дворах в Архипо-Осиповке
Предупреждение о подъеме уровня воды в реках действует на части территории Краснодарского края еще с середины декабря. В начале января по краю прошли сильные дожди, некоторые горные реки вышли из берегов.
4 января мэр Геленджика в своем телеграм-канале написал о том, что жителей села Архипо-Осиповка эвакуируют. После разлива реки Вулан там затоплено уже 70 дворов, воду откачивают по заявкам. 14 человек находятся в санатории «Архипо-Осиповка», двоих человек отвезли в больницу.
Юга.ру писали о том, что 25 декабря в Анапе затопило часть городского кладбища. 2 января в Славянске затопило 20 дворов, а в станице Анапской оказались затоплены дворы на улицах Советской, Лермонтова, Зеленой, Станичной, а также в Алексеевке.
Кроме того, Краснодарский центр гидрометеорологии продлил на 4 и 5 января предупреждение о подъеме воды в реках до опасных отметок. Предупреждение в первую очередь касается Северского, Абинского, Крымского, Туапсинского районов, Геленджика и Новороссийска.